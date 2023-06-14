Алиханов сообщил, что проект поправок в субсидирование морских перевозок внесен в кабмин

В 2023 году на субсидирование перевозок морем в Калининград выделено 3,8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Проект поправок в систему субсидирования морских перевозок внесен в правительство России. Их принятие сделает данную меру поддержки более удобной для получателей, рассказал ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Проект поправок уже внесен в правительство. Мы надеемся, в ближайшее время [документ] будет подписан, и эти субсидии станут более востребованными, чем они есть сейчас", - сказал Алиханов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он добавил, что в 2023 году на субсидирование перевозок морем в Калининград выделено 3,8 млрд рублей.

Ущерб от блокировки

Алиханов добавил, что ущерб от блокировки транзита в Калининград составляет около 900 млн рублей в месяц.

"Оцениваем наши потери порядка 900 млн рублей ежемесячно. Разные оценки есть - 900 или 980 [млн рублей], по-разному мы считаем, работа эта очень скрупулезная", - сказал глава региона.

Алиханов отметил, что власти региона не отказались от идеи предъявить Литве иск в рамках разбирательства через Всемирную торговую организацию (ВТО) за незаконные действия по ограничению сухопутного транзита, однако "подготовительная работа [к разбирательству] может занять не один год". Губернатор добавил, что власти региона на связи с Минэкономразвития России и ведут "подготовку аргументации, чтобы подать иск к нашим соседям".

"Мне кажется, что, с юридической точки зрения, все достаточно просто и понятно. Были обязательства, причем, они зафиксированы как ВТО, есть обязательства Евросоюза и Прибалтики, которые эти страны давали при вступлении в ЕС. Поэтому, на наш взгляд, юридическая база для предъявления такого рода иска - она существует", - сказал губернатор.

О субсидировани

Субсидирование перевозок морем в Калининградскую область было организовано в прошлом году после того, как Литва ввела ограничения на транзит по суше товаров, попавших под санкции Евросоюза против России. Тогда субсидия не была выбрана до конца из-за сложного процесса ее получения. Губернатор обещал инициировать изменение порядка получения средств.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.