Более 200 компаний в России заключили национальный инклюзивный договор

Как сообщили в АСИ, заинтересованность в поддержке проекта по вовлечению бизнеса в инклюзивную повестку проявили более 290 тыс. предпринимателей и 87 тыс. объектов потребительской сферы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Более 200 крупных компаний России заключили национальный инклюзивный договор (принятие коммерческими компаниями обязательств внедрять в свою работу инклюзивные практики и создавать безбарьерную среду), сообщил директор дивизиона "Качество жизни" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Пироженко на площадке Петербургского международного экономического форума в среду.

"Два года назад АСИ был запущен проект "Открыто для всех" - это работа по объединению бизнеса, для которого инклюзия - это не просто слова, а деятельность. Это вовлечение бизнеса, как федерального, так и регионального, в инклюзивную повестку. То есть адаптация товаров и услуг, создание возможностей для трудоустройства, реализация благотворительных проектов в этой сфере. Уже более 200 компаний взяли на себя публичные обязательства, подписав национальный инклюзивный договор, и я уверен, что мы это количество без потери качества нарастим", - сообщил он в рамках сессии ПМЭФ "Развитие инклюзивного сообщества: трехсторонний диалог о роли инклюзии в развитии человеческого потенциала". По его словам, среди заключивших договор - крупные ритейлеры, предприятия промышленного сектора, сотовые операторы и другие компании.

Он также добавил, что заинтересованность в поддержке проекта по вовлечению бизнеса в инклюзивную повестку проявили более 290 тыс. предпринимателей и 87 тыс. объектов потребительской сферы страны.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.