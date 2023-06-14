Nordgold получила от Orea Mining уведомление о расторжении сделки по продаже доли в СП

Orea Mining Corp. ранее сообщила об отказе правительства Канады, где зарегистрирована компания, одобрить сделку

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Nordgold получила официальное уведомление от Orea Mining Corp. о расторжении сделки по покупке этой компанией доли в 55,01% в совместном с Nordgold предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане. Об этом говорится в сообщении золотодобытчика.

"Nordgold Group, международный производитель золота, сообщает о получении официального уведомления о расторжении соглашения с Orea Mining Corp. о продаже принадлежащей ей 55,01% доли в совместном предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане", - сказано в сообщении Nordgold.

В компании отметили, что соглашение позволяет любой из сторон расторгнуть соглашение после 31 мая 2023 года, направив письменное уведомление.

Ранее Orea Mining Corp. сообщила, что уведомила Nordgold о прекращении сделки из-за отказа правительства Канады, где зарегистрирована компания, одобрить сделку.

В августе 2022 года сообщалось, что Nordgold заключила соглашение с Orea Mining Corp. о продаже этой компании 55,01% своей доли в совместном предприятии Montagne d'Or во Французской Гвиане. Тогда в Nordgold сообщали, что в соответствии с условиями соглашения Orea выплатит Nordgold 100 млн канадских долларов после получения всех разрешений и согласований, необходимых для начала строительства рудника производственной мощностью как минимум 100 тыс. унций золота в год.

Nordgold управляет предприятиями в России, Казахстане, Буркина-Фасо и Гвинее и рядом перспективных проектов.