РЖД и РЭЦ планируют создать сервис экспорта малых партий товаров

Он позволит представителям МСП подать заявку и заказать экспортную перевозку через единое окно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. РЖД и Российский экспортный центр (РЭЦ) планируют создать сервис экспорта малых партий товаров. Об этом сообщила пресс-служба РЭЦ со ссылкой на гендиректора центра Веронику Никишину и замгендиректора РЖД Алексея Шило, выступивших в среду на сессии "Международная кооперация: от задач к решению" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Проблема консолидации грузов для малых и средних предпринимателей, которые отправляют на экспорт партии товара меньшего объема, чем нужно для разовой доставки и обеспечение их регулярной доставки, - это одна из проблем, которая требует решения. Надеюсь, что мы в ближайшее время решим эти задачи совместно с РЖД, а компании и деловые объединения помогут нам обеспечить нужные объемы для консолидации таких поставок", - цитирует пресс-служба Никишину.

Как пояснил Шило, совместно с РЭЦ прорабатывается вопрос создания "экспортного экспресса МСП", который позволит представителям МСП подать заявку и заказать экспортную перевозку через единое окно - уже действующую цифровую платформу "Мой экспорт".

"РЖД Логистика" полностью организует доставку нужного товара до склада, где будут консолидироваться эти грузы. Действительно, есть большой спрос на перевозку небольших партий товара в сегменте b2b. Новый сервис позволит обеспечить предсказуемость, регулярности и снижение стоимости для малых и средних предпринимателей", - сказал Шило, его слова приводит пресс-служба РЭЦ.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.