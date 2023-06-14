Председателем совета директоров Positive Technologies избрали Евгения Киреева

Занимавший ранее этот пост Юрий Максимов продолжит деятельность в составе совета директоров, концентрируясь на стратегических вопросах развития бизнеса и корпоративного управления в Positive Technologies, а также будет уделять внимание реализации личных проектов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Один из сооснователей и крупных акционеров компании Positive Technologies Евгений Киреев избран председателем ее совета директоров. Об этом сообщается в материалах компании на сайте раскрытия информации.

"Председателем совета директоров компании был избран Евгений Киреев, один из сооснователей и крупных акционеров компании", - говорится в сообщении.

Ранее занимавший эту позицию Юрий Максимов продолжит свою деятельность в составе совета директоров компании, концентрируясь на стратегических вопросах развития бизнеса и корпоративного управления в Positive Technologies, а также будет уделять внимание реализации личных проектов, отмечает компания.

На заседании совета директоров также было принято решение оставить без изменения персональный состав комитетов совета директоров, сформированный преимущественно из независимых директоров. Комитет по аудиту вновь возглавит независимый член совета директоров Карина Саркисян, а руководить работой комитета по кадрам и вознаграждениям продолжит независимый директор Даниил Рыбак.

По итогам 2022 года объем продаж Positive Technologies увеличился по сравнению с предыдущим годом на 88%, до 14,5 млрд рублей. Услуги в области информационной безопасности и расширенной технической поддержки сформировали 14% от общего объема продаж Positive Technologies.