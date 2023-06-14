Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект

Как отметил глава МИД РФ, лишь около 3% зерна идет в беднейшие страны

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Украинская часть зерновой сделки уже давно превращена в коммерческий проект, лишь около 3% зерна идет в беднейшие страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 46-м заседании совета глав МИД Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Текст выступления опубликован на сайте дипведомства.

"Украинская часть черноморской инициативы давно превратилась в коммерческий проект. По статистике Совместного координационного центра, лишь около 3% идет в беднейшие страны", - указал министр.

По словам Лаврова, ни о каком продлении зерновой сделки не может идти речи, если пакет договоренностей не заработает.

"Вынужден вновь констатировать: если стамбульский "пакет" [договоренностей] не заработает, как он был инициирован генсеком ООН [Антониу Гутерришем], до 17 июля, то ни о каком дальнейшем продлении речи идти не может", - указал министр.

Россия активно работает над преодолением глобального продовольственного кризиса и готова существенно нарастить объемы поставок продовольствия нуждающимся странам, заявил Лавров.

"Напомню о готовности России существенно нарастить объемы поставок продовольствия и удобрений на выгодных и льготных условиях, в том числе безвозмездно наиболее нуждающимся странам, - отметил министр. - Активно работаем над преодолением глобального продовольственного кризиса в бедных странах Юга. Хочу акцентировать: провоцируют его, прежде всего, нелегитимные санкции коллективного Запада, его предыдущие системные промахи и действия, раскрутившие инфляцию и взлет в период пандемии цен".