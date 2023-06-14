В Крыму заявили, что расширение СЭЗ на возведение жилья поддержит отрасль на фоне упадка

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов добавил, что пока ни один проект в сфере жилищного строительства в регионе не был приостановлен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Законопроект о распространении части льгот свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма на компании с проектами жилищной застройки позволит значительно поддержать эту отрасль на фоне сложной ситуации из-за падения продаж недвижимости. Об этом заявил ТАСС председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Законопроект, предусматривающий для участников СЭЗ в Крыму и Севастополе возможность реализовывать инвестпроекты в сфере жилищного строительства, Госдума приняла в первом чтении во вторник. Согласно законопроекту, при реализации инвестпроектов в сфере жилищного строительства участник СЭЗ будет вправе применять исключительно элементы особого режима предпринимательской и иной деятельности, которые являются наиболее востребованными для соответствующей категории хозяйствующих субъектов.

"Безусловно, сегодня отрасль, не секрет ни для кого, находится в сложном положении в связи с падением продаж в недвижимости. Могу сказать, что в определенной степени позитивное движение началось, пока незначительное, но все-таки есть. Рынок ослаб, но не рухнул, это очень важно. <...> Любые подвижки в этой части будут работать на развитие этой отрасли, потому что опыт свободной экономической зоны в Крыму очень положительный. Это дало колоссальный толчок для предприятий. Очень серьезная экономия средств, и они это ценят", - сказал Константинов.

По словам председателя Госсовета, несмотря на сложную экономическую ситуацию, пока ни один проект в сфере жилищного строительства в регионе не был приостановлен.

Свободные экономические зоны начали действовать в Крыму и Севастополе с 2015 года. На начало 2023 года в Республике Крым было зарегистрировано 1 210 участников СЭЗ, которые реализуют более 1,3 тыс. проектов. По итогам 2022 года объем выплаченных участниками свободной экономической зоны налогов составил более 40 млрд рублей - на 16,6% больше по сравнению с 2021 годом.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.