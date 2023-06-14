В Калужской области заявили, что большинство иностранных компаний продолжает работу

Губернатор Владислав Шапша отметил, что речь идет о компаниях, которые имеют свои производства в регионе

ТАСС, 14 июня. Иностранные компании, которые имеют свои производства в Калужской области, не покинули российский рынок. Большинство из них продолжает работу в регионе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша по итогам встречи на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с гендиректором Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллингом.

"Рабочая встреча с генеральным директором Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллингом. Обсудили вопросы, возникающие у иностранных компаний, ведущих бизнес в Калужской области. Несмотря на нынешнюю ситуацию, большинство из них продолжает работать в нашем регионе", - написал он.

Шапша добавил, что АЕБ ежегодно проводит исследование "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". "Всегда полезен взгляд со стороны, а для нас важно сохранять в регионе благоприятный климат для инвесторов, чтобы развивать нашу экономику, создавать новые рабочие места, пополнять бюджет. Поручил экономическому блоку взять в работу исследование", - написал он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.