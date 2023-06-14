Калининградские аграрии могут потерять 150 тыс. тонн зерна из-за засухи

Губернатор Антон Алиханов отметил, что финансовый ущерб пока оценить сложно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Аграрии Калининградской области из-за засухи весной и летом текущего года могут потерять до 150 тыс. тонн зерна. Таким прогнозом поделился с ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Самая пессимистичная оценка, которая есть, - это 150 тыс. тонн недобора зерна. С учетом того, что мы производим где-то 700 тыс. - это достаточно серьезно. Для внутреннего рынка - это не катастрофический объем снижения. Потребление внутри [составляет] порядка 350 тыс. в год. Конечно, это лишит наших аграриев большого куска прибыли, которую они могли бы использовать на расширение своих возможностей и реализацию своих проектов", - сказал Алиханов в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Алиханова, финансовый ущерб пока оценить сложно: он может составить от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. Росгидромет и федеральные учреждения, относящиеся к министерству сельского хозяйства, сейчас фиксируют данные о потерях, чтобы предприятия могли претендовать на получение страховки.

"Все, у кого есть такие страховки, должны максимально фиксировать при нашей помощи свои официальные потери для того, чтобы претендовать на эти страховки", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что если ситуация будет развиваться в негативном ключе, то область будет претендовать на средства федерального бюджета для сельхозпроизводителей.

В этом году Калининградская область дважды получала транши по 200 млн рублей. Этот шаг позволил компенсировать дополнительные расходы на логистику и транспортировку с учетом того, что европейские рынки стали практически недоступными. Как отметил Алиханов, зерно отправляли в Мексику, Нигерию и ряд других стран.

Ранее аграрии в Калининградской области решили сократить на 13 тыс. га , или на 9,4%, посевы пшеницы и кукурузы по сравнению с показателями 2022 года. Это было связано с тем, что из-за санкций вывозить урожай в регионы России через границы других государств нерентабельно, а экспорт за рубеж ограничен. Площадь, отведенная в регионе под посевы зерновых и зернобобовых, в 2022 году составила около 138 тыс. га . В мае 2023 года в регионе выпало всего около 5,5% осадков от климатической нормы. Такой продолжительный засушливый период привел к опасному явлению - почвенной засухе. Из-за засухи в регионе по решению властей введен режим ЧС.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.