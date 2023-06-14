ФРС США сохранила ставку на уровне 5,00-5,25%

Регулятор улучшил прогноз роста ВВП на 2023 год с 0,4% до 1%

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам июньского заседания сохранила базовую ставку на уровне 5,00-5,25%, следует из опубликованного в среду сообщения на сайте американского регулятора.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,00-5,25%", - говорится в сообщении. При этом регулятор отметил, что не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем.

ФРС улучшила прогноз роста ВВП США на 2023 год с 0,4% до 1%, ухудшив на 2024 и на 2025 годы с 1,2% до 1,1% и с 1,9% до 1,8% соответственно.

При этом Федрезерв улучшил прогноз по уровню безработицы США в 2023 году до 4,1% с 4,5%, в 2024 и 2025 годах - до 4,5% с 4,6%. Прогноз по инфляции США в 2023 году также улучшен - до 3,2% с 3,3%, в 2024 и 2025 сохранен на уровне 2,5% и 2,1% соответственно.