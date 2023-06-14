Минфин не поддержал идею перевозок по РФ для растаможенных на Калининград фур

В Калининградской области из-за ее особого географического положения имеется возможность приобрести грузовик за рубежом и не платить таможенные пошлины в регионе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Министерство финансов России не поддержало предложение властей Калининградской области, которые просили разрешить большегрузам, растаможенным только в регионе по упрощенной процедуре без уплаты пошлин, возить товары по странам Евразийского экономического союза без возвращения в Калининград. Об этом сообщил ТАСС в среду на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Антон Алиханов.

"К сожалению, министерство финансов высказалось против идеи работать вот этим нерастаможенным или, [иными словами], растаможенным на Калининград машинам в режиме каботажа на основной территории Российской Федерации. Действительно, я согласен с коллегами из Минфина, что это требует, наверное, согласования и какого-то обсуждения на нашу евразийскую пятерку, потому что это, все-таки, вопросы, затрагивающие общий рынок, в том числе и перевозок", - сказал Алиханов.

В Калининградской области из-за ее особого географического положения имеется возможность приобрести грузовик за рубежом и не платить таможенные пошлины в регионе. Такую процедуру в обиходе называют "растаможкой на Калининград". Такие машины в основном использовали для доставки грузов из Европы в регион и работы в Европе. В России для них действовал запрет на каботажные перевозки, то есть ограничение на транспортировку грузов без возвращения после этого в Калининград. Чтобы работать в Таможенном союзе полноценно, владелец такого грузовика должен уплатить все таможенные пошлины.

После запрета на работу российских компаний в Европе калининградские власти предложили в качестве экстренной меры поддержки разрешить перевозчикам, растаможившим машины на регион, перевозить товары по территории Таможенного союза ЕАЭС без штрафов. Число имеющихся в регионе грузовиков, для обслуживания потока товаров с основной территории РФ в Калининград и обратно, по словам Алиханова, избыточно. "Очевидно, что должна произойти определенная коррекция и эти траки должны переместиться на другие рынки", - сказал он, добавив, что региональные власти будут пытаться решить этот вопрос на федеральном уровне.

Он уточнил, что проблема сейчас касается чуть более чем 700 грузовиков. "Те списки, с номерами [машин], с владельцами, которые мы получили, - это чуть больше 700 траков. То есть объем проблемы существенно ниже, чем мы думали вначале. Но это не значит, что ее не надо решать", - заключил он.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.