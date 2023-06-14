Гендиректор Swarovski сообщил, что компания завершила уход из России

Swarovski временно закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу своей продукции в РФ в марте 2022 года

ВЕНА, 14 июня. /ТАСС/. Австрийская компания Swarovski полностью свернула свой российский бизнес. Об этом сообщает в среду Австрийское агентство печати со ссылкой на генерального директора фирмы Алексиса Назарда.

"По словам Назарда, объявленный в этом году полный уход Swarovski из России уже завершился", - говорится в сообщении.

Swarovski временно закрыла свои магазины в России и приостановила онлайн-продажу своей продукции в РФ в марте 2022 года. О намерении полностью прекратить деловую активность в стране Назард сообщил в марте этого года.

Всемирно известная компания Swarovski занимается производством бижутерии из хрусталя. Ее штаб-квартира расположена в австрийском городе Ваттенс (федеральная земля Тироль).