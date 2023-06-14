Запорожская область намерена изучить опыт Дербента в реализации инфраструктурных проектов

Соглашение о сотрудничестве власти двух регионов планируют подписать на полях ПМЭФ-2023 уже в ближайшие дни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Власти Запорожской области изучат опыт разработки и внедрения мастер-плана развития города Дербент. Об этом договорились председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и министр культуры, спорта и туризма Запорожской области Радик Иссякаев во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума.

"Радик Иссякаев рассказал, что по поручению председателя правительства Запорожской области намерен ознакомиться с практикой разработки и внедрения мастер-плана города Дербента. Данный опыт будет полезен в рамках восстановления инфраструктуры в Запорожской области", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Дагестана.

Они также обсудили вопросы обмена опытом в сфере туризма, культуры и сельского хозяйства, развития городских территорий.

"Соглашение о сотрудничестве власти двух регионов планируют подписать на полях ПМЭФ-2023 уже в ближайшие дни",- добавили в пресс-службе.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что Дагестан взял шефство над Михайловским районом Запорожской области.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.