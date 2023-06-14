Глава ФРС: экономике США предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть инфляцию к 2%

Как заявил Джером Пауэлл, "инфляционное давление продолжает оставаться высоким"

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Американской экономике предстоит пройти долгий путь, чтобы вернуть уровень инфляции к целевому показателю в 2%. Об этом заявил в среду председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).

"С середины прошлого года инфляция несколько снизилась. Тем не менее инфляционное давление продолжает оставаться высоким, и нам предстоит еще долгий путь, чтобы вернуть инфляцию к 2%", - отметил он.