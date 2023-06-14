В ФНС заявили, что только 0,01% компаний в малом бизнесе подпадают под налоговые проверки

Как сообщил глава службы Даниил Егоров, подход ФНС в этом вопросе совершенствуется

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Выездные проверки Федеральной налоговой службы России (ФНС) затрагивают не более 0,01% малых компаний. Об этом сказал руководитель ФНС Даниил Егоров на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Только 0,01% компаний в малом бизнесе подпадают под налоговые проверки. Мы перешли в аналитический контроль, так называемый предпроверочный анализ. И он стал заместителем контрольного блока", - заявил Егоров.

Глава службы добавил, что и этот подход совершенствуется. Благодаря обратной связи от бизнеса и пересмотру подходов в работе количество истребуемых документов по сравнению с 2021 годом уже сократилось на 50%. Егоров отметил, что каждый второй из работающих сейчас 7,5 млн самозанятых раньше не имел официальных доходов. 445 компаний, которые обеспечивают 41% поступлений в федеральный бюджет, дали доступ налоговым органам к своей отчетности и перешли на налоговый мониторинг.

Он также сообщил, что автоматическую упрощенную систему налогообложения (АУСН) уже готовы применять в регионах помимо четырех пилотных. По оценкам ФНС, под критерии этого режима попадают около миллиона индивидуальных предпринимателей (ИП).

Егоров указал на то, что на сегодняшний день более 90% юридических лиц и ИП взаимодействуют с ФНС России в электронном виде. При этом 45% счетов-фактур между представителями бизнеса также проходят в электронном виде. В перспективе планируется переход на полный электронный документооборот как между бизнесом и государством, так и между предпринимателями.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.