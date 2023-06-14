Чувашия и Омская область подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение позволит проработать направления, по которым регионы могли бы усилить друг друга и занять новые для себя ниши

ТАСС, 14 июня. Власти Чувашии и Омской области в среду на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о сотрудничестве. Глава республики Олег Николаев и врио губернатора Виталий Хоценко договорились объединить усилия для реализации совместных инвестпроектов, развития отраслевой кооперации.

"Документ предполагает проведение совместных мероприятий - выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, а также обмен опытом, информационно-аналитическое и методическое сопровождение", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы Чувашии.

По словам Николаева, соглашение позволит проработать направления, по которым регионы могли бы усилить друг друга и занять новые для себя ниши. "Будем взаимодействовать в направлениях, которые сильны в Чувашской Республике - электротехника, машиностроение, прежде всего тракторная техника малой и средней мощности, химия малотоннажная и крупнотоннажная, гербициды и пестициды, которые необходимы для сельхозпроизводителей. Это область активного импортозамещения", - процитировали Николаева в пресс-службе.

А Хоценко отметил, что Чувашия имеет большой потенциал в культурной, сельскохозяйственной, промышленной сферах. "Возможно взаимодействие в создании нового кластера, когда несколько предприятий объединяются для создания новой продукции. Мы все меньше и меньше приобретаем комплектующие от Запада, у нас имеется большое количество предприятий, которые могут заместить комплектующие на наши отечественные, которые также могут выйти и на российский рынок", - приводятся слова врио губернатора в сообщении.

Межрегиональный товарооборот Чувашии с Омской областью в 2022 году составил 380,7 млрд рублей.