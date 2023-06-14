Председатель ФРС США заявил, что не считает целесообразным снижение ставки в 2023 году

По словам Джерома Пауэлла, ни один член Федерального комитета по операциям на открытом рынке не предложил снизить ставку в этом году

ВАШИНГТОН, 14 июня. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не считает целесообразным снижение базовой процентной ставки в нынешнем году. Об этом сообщил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство финрегулятора).

"Ни один член комитета не предложил снизить ставку в этом году. Я не думаю, что это [снижение] вообще будет целесообразно", - отметил он.

По словам председателя финрегулятора, "снижение ставки будет целесообразно в тот момент, когда будет зафиксировано значительное снижение инфляции". "Мы говорим о перспективе в пару лет", - добавил он.

"Инфляция на самом деле не движется вниз. До сих пор она не сильно реагировала на наши повышения ставок", - считает Пауэлл. В месячном выражении рост потребительских цен в США уже долгое время составляет 0,4%. При этом по итогам мая они выросли на 4% в годовом выражении, месяцем ранее этот показатель составил 4,9%.

В среду ФРС сохранила, как и ожидалось, базовую ставку на уровне 5,00-5,25%. Решение было единогласно принято всеми членами комитета. При этом регулятор отметил, что не исключает целесообразности повышения ставки в дальнейшем. Согласно ожиданиям большинства членов комитета, в 2023 году ставка может достигнуть 5,5-5,75%, однако в 2024 году, также согласно мнению большинства, опуститься до 4,25-4,5%.

С начала 2023 года ФРС поднимала ставку на 25 базисных пунктов (б. п.) три раза подряд. При этом в 2022 году Федрезерв увеличивал ставку семь раз: в декабре на 50 б. п., до 4,25-4,5% годовых (самого высокого уровня с 2007 года), на четырех заседаниях до этого сразу на 75 б. п.