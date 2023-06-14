Минфин РФ: повышение НДФЛ для удаленщиков за рубежом могло привести к потерям бюджета

По этой причине ведомство предложило единую ставку как для резидентов, так и для нерезидентов, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Ставка НДФЛ до 30% для удаленщиков за рубежом могла привести к потере не только НДФЛ, но и страховых взносов, поэтому Минфин РФ предложил единую ставку как для резидентов, так и для нерезидентов. Об этом журналистам сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Здесь достаточно простая логика: сейчас те лица, которые удаленно работают, платят страховые взносы и НДФЛ, если трудовой контракт правильно оформлен. Если вводить ставку в 30%, то предприятия, на которые работают эти физлица, могут создать филиалы за рубежом, и мы тогда потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы. Чтобы избежать перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и для нерезидентов", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос, почему Минфин отказался повысить ставку НДФЛ до 30% для удаленщиков за рубежом.

Ставка НДФЛ для работающих удаленно россиян останется на уровне 13-15% вне зависимости от того, находятся ли они в РФ или утратили статус налогового резидента. Соответствующие изменения внесены в законопроект об основных направлениях налоговой политики, которые правительство вновь внесло в Госдуму. Законопроект решает вопрос с налогообложением удаленных сотрудников вне зависимости от их статуса.