В Калининграде заявили, что любая точка торговли с алкоголем должна получать лицензию

Решение проблемы торговли алкоголем, в том числе слабыми алкогольными напитками и пивом, требует разностороннего подхода

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Власти Калининградской области выступили с инициативой внедрения в РФ системы лицензирования каждой торговой точки, осуществляющей продажу алкогольной продукции, в отдельности. Об этом ТАСС сообщил на Петербургском международном экономическом форуме в среду губернатор региона Антон Алиханов.

"В Российской Федерации должна быть ликвидирована система, при которой на одной лицензии торговли алкоголем сидят сотни точек. Принцип должен быть иной: одна торговая точка - одна лицензия. При этом необходимо снизить объем государственной пошлины, которая платится при получении этой лицензии. Сейчас он составляет, по-моему, 60 тыс. рублей, мы предлагаем снизить его в три раза, до 20-25 тыс. рублей, но при этом исповедовать принцип: одна точка - одна лицензия. Это было бы справедливо", - сказал Алиханов, добавив, что, как ни странно, против этой инициативы выступают торговые сети.

В целом решение проблемы торговли алкоголем, в том числе слабыми алкогольными напитками и пивом, требует разностороннего подхода, отметил губернатор. В частности, следует рассмотреть вопрос внедрения их маркировки, возможно даже внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы учета (ЕГАИС) для легких алкогольных напитков. По мнению Алиханова, следует исключить продажу слабых алкогольных напитков в режиме упрощенного налогообложения. "На трафик торговых сетей садятся так называемые наливайки или пивные точки, которые продают это пиво без НДС, иногда оно еще и "серое", непонятно как произведенное", - сказал он, добавив, что принятие мер должно стабилизировать этот рынок.

Алиханов также предлагает внедрить четкие параметры для определения заведений, которые могут считаться общепитом и продавать алкогольные напитки без ограничений по времени торговли спиртным. "Регионам должны вернуть [право устанавливать], либо на федеральном уровне установить жесткие требования к тому, что такое заведение общепита", - сказал Алиханов. Отсутствием таких требований пользуются недобросовестные предприниматели, "злоупотребляя своим правом", уверен он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.