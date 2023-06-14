Ростех и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве по строительству ТКОГ в КБР

Планируется, что мощность предприятия составит 1,5 млн тонн руды в год

НАЛЬЧИК, 14 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и банк ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по строительству горно-обогатительного комбината на Тырныаузском месторождении вольфрамомолибденовых руд в Кабардино-Балкарии (КБР) на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил в среду глава КБР Казбек Коков.

"Сегодня в первый день работы ХХVI Петербургского международного экономического форума подписано Соглашение о стратегическом сотрудничестве между госкорпорацией "Ростех" и ВТБ. При поддержке одного из крупнейших российских банков будет продолжена реализация проекта по строительству горно-обогатительного комбината на Тырныаузском месторождении в Кабардино-Балкарии. Партнерство включает использование финансовых инструментов и другие направления", - написал Коков в своем Telegram-канале.

По его определению, соглашение - еще один шаг к созданию в КБР крупного промышленного комплекса, который будет встроен в общероссийскую систему стратегического промышленного производства. "Высокотехнологичное и экологически безопасное предприятие общей мощностью 1,5 млн тонн руды в год станет важным звеном в обеспечении технологического суверенитета и сырьевой безопасности нашей страны", - подчеркнул глава республики.

Он отметил, что строительство комбината имеет особое значение. "Тырныаузское месторождение - самое крупное по запасам вольфрама в России и одно из крупнейших в мире. Вольфрам и молибден относятся к категории редких цветных металлов, которые используют в авиакосмической, металлургической, нефтехимической отраслях, а также в машиностроении и станкостроении", - подчеркнул он.

В Кабардино-Балкарии реализуется проект по строительству ГОКа в рамках комплексного проекта возобновления добычи и переработки вольфрамомолибденовых руд Тырныаузского месторождения. Объем переработки составит 1,5 млн тонн руды в год, будет создано порядка 800 рабочих мест. Добывающий комбинат в Тырныаузе начал свою работу в 1940 году, в 2001 году предприятие остановило производственную деятельность. В 2018 году владельцем лицензии на Тырныаузское месторождение стала компания "Эльбрусский горнорудный комбинат", входящая в Ростех, которая приступила к реализации проекта возрождения добычи на месторождении.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.