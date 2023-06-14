14 июня, 19:56,
обновлено 14 июня, 20:31
ПМЭФ

МЭР предложил ввести налоговые льготы для переехавших в РФ иностранцев

Ведомство предлагает предусмотреть в законодательстве удобные механизмы для релокации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития выступило с предложением законодательно закрепить налоговые льготы для иностранцев, переехавших в Россию. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Вольвач в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Минэкономразвития предлагает предусмотреть в законодательстве удобные механизмы для релокации, в рамках которой приезжающие получат налоговые и таможенные льготы, снятие ограничений на финансовые операции через предоставление статуса проживающего, курсы по изучению русского языка, консультации по правоприменению российского законодательства, консульское сопровождение, а также доступ к единому информационному сайту с возможностью заполнения анкеты участника программы", - сказал замминистра, слова которого цитирует пресс-служба министерства. 

Теги:
РоссияПМЭФ
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