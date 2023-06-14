Росатом до конца года представит в кабмин предложения по перевозкам контейнеров по СМП

К концу 2023 года необходимо определить, что целесообразно реализовать для регулярной контейнерной линии на Северном морском пути, отметил спецпредставитель госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" до конца 2023 года представит в российское правительство предложение по созданию собственного транспортного плеча для грузовых перевозок по Северному морскому пути. Об этом сообщил в среду журналистам спецпредставитель Росатома по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

"Мы сформируем предложение, которое будет рассмотрено правительством. Если оно будет утверждено, мы приступим к его реализации", - сказал он журналистам после заседания совета участников судоходства по Севморпути.

По словам Панова, еще предстоит определить, сколько судов какого водоизмещения надо будет построить.

"Все же начинается с груза. Поэтому сначала должны определить грузовую базу, от этого посчитаем модель, от этого перейдем к решению. У нас [к концу года] сформируется понимание, что мы считаем целесообразным реализовать для регулярной контейнерной линии на Северном морском пути. Это часть государственной политики по развитию Севморпути", - добавил Панов.

Как сообщалось ранее, Росатом изучает возможность изменения маршрутов морских нефтеперевозок и перенаправления их из портов Балтики на Северный морской путь. В 2023 году план перевозок по Севморпути составляет 36 млн тонн.