МЭР РФ: около 45 тыс. иностранцев из недружественных стран готовы переселиться в Россию

В ведомстве заявили, что важным остается вопрос создания условий для переезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Порядка 45 тыс. иностранцев из недружественных стран готовы переселиться в Россию, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач в ходе ПМЭФ-2023.

"По-прежнему важным остается вопрос создания условий для переезда в Россию иностранных граждан, - отметил замминистра. - Сейчас программа соотечественников не в полной мере отвечает запросу. Не каждый иностранец, который сегодня разделяет и поддерживает ценности и культуру России, может воспользоваться программой ввиду отсутствия родственных корней, - сказал Вольвач, которого цитирует пресс-служба МЭР. - По нашим оценкам, 45 тыс. иностранцев из недружественных стран готовы переселиться в Россию. Порядка 70% - это европейские страны, 25% - США, Канада и Австралия".

По его словам, Россия ведет активную работу по привлечению высококвалифицированных специалистов из заграницы. Для решения этой задачи Минэкономразвития предлагает предусмотреть в законодательстве удобные механизмы для релокации, в рамках которой приезжающие получат налоговые и таможенные льготы, снятие ограничений на финансовые операции через предоставление статуса проживающего, курсы по изучению русского языка, консультации по правоприменению российского законодательства, консульское сопровождение, а также доступ к единому информационному сайту с возможностью заполнения анкеты участника программы.

Вольвач отметил, что при привлечении иностранцев в Россию для постоянного проживания не стоит забывать об их адаптации и интеграции в российское общество. Он сказал, что Минэкономразвития реализует федеральный проект "Россия - привлекательная для учебы и работы страна", направленный на повышение интереса к русскому языку и российской системе образования, упрощение доступа к государственным сервисам в области миграции, а также улучшение восприятия России в мире как страны удобной для учебы и работы.

Доступность образования

"Для повышения доступности российского образования вдвое увеличили количество российских педагогов за рубежом, строим наши школы, запущена система по онлайн-обучению русскому языку. Более 1,5 тыс. иностранных студентов в период с января по декабрь 2022 года обучалось на платформе. Пока данная платформа коммерческая, ее масштабирование на федеральный уровень будет реализовано в ближайшие пару лет", - сказал замминистра.

При этом для иностранцев, планирующих работать в России, запущено специальное мобильное приложение "Работа в ЕАЭС". С помощью приложения они смогут пользоваться цифровыми сервисами портала "Госуслуги" и профильных российских ведомств. Удобный сервис призван сократить временные затраты иностранцев на поиск работы и оформление необходимых документов.