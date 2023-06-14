В Аргентине инфляция с начала года превысила 40%

Больше всего в мае выросли цены на жилье и коммунальные услуги

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 июня. /ТАСС/. Рост цен в Аргентине в мае составил 7,8%, с начала года инфляция превысила 40%. Это следует из данных, которые опубликовал в среду институт статистики и переписи республики.

"Общий уровень индекса потребительских цен в мае 2023 года вырос на 7,8%, накопленный [с начала года] рост составил 42,2%. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рост составил 114,2%", - говорится в докладе.

По данным составителей доклада, больше всего (на 11,9%) в мае выросли цены на жилье и коммунальные услуги. За ними следуют рестораны и отели, услуги которых подорожали на 9,3%.

Аргентина уже несколько лет входит в число стран с самой высокой инфляцией. В феврале годовая инфляция достигла 102,5%, что уже тогда стало самым высоким показателем с 1991 года. По итогам 2022 года рост цен составил 94,8%, 2021 года - 50,9%, за 2020 год - 36,1%, за 2019 год - 53,8%.