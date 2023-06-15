Эксперт: принятие стандартов работы маркетплейсов и ПВЗ займет до полутора месяцев

Как уточнил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, часть правил уже утверждена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Принятие стандартов взаимодействия между маркетплейсами и пунктами выдачи заказов (ПВЗ) может занять до полутора месяцев, часть правил уже утверждена, а часть находится в разработке. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Думаю, что месяц-полтора, наверное, мы уже все вопросы утрясем. Как минимум, то, что утрясем, я считаю, нужно принять и уже сделать неотъемлемой частью оферты. А там, где не договоримся, просто будем обсуждать дальше и совершенствовать, как мы сейчас делаем с теми стандартами, которые у нас есть с поставщиками", - ответил Соколов на вопрос корреспондента ТАСС о сроках принятия стандартов.

Он уточнил, что часть правил уже утверждена, а часть находится в разработке.

Правила разрабатываются по аналогии со "Стандартами взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров", в которых учтены все спорные моменты и возможности их избежать, поясняли ранее в пресс-службе АКИТ. Например, в них прописаны условия и сроки изменения оферты, обязанность оставлять абсолютно открытым состав услуг, входящих в итоговую комиссию, а также обязанность размещать детализацию по штрафам.

Ранее крупный конфликт возник между владельцами пунктов выдачи заказов онлайн-ретейлера Wildberries и самой компанией на фоне штрафов, с которыми не согласились владельцы ПВЗ. Позже заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Алексей Ситников сообщил, что подготовлены стандарты взаимоотношений между цифровыми платформами и пунктами выдачи заказов, где четко прописываются действия обеих сторон.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 70% объема рынка интернет-торговли в России. В АКИТ входит около 80 компаний: Ozon.ru, Wildberries, "Ситилинк", "М.Видео", avito.ru, lamoda, "Утконос онлайн", "Перекресток Впрок","Яндекс Маркет", "СберМегаМаркет","Детский мир", "Связной", DNS и др.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.