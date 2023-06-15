Бразильский дипломат сообщил, что республика поддерживает с Россией торговлю удобрениями

Как отметил Рафаэл Гимараес Рекиао, Бразилиа и Москве удается сохранять торговый поток, несмотря вызванные санкциями трудности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Россия и Бразилия сохраняют торговлю удобрениями, несмотря на трудности, вызванные санкциями, сообщил корреспонденту ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) атташе по сельскому хозяйству посольства Бразилии в России Рафаэл Гимараес Рекиао.

"Как вы знаете, политическая и финансовая ситуация в мире провоцирует ряд трудностей. Благодаря большим усилиям как со стороны России, так и со стороны Бразилии нам удается поддерживать [торговый] поток", - подчеркнул бразильский дипломат после завершения бизнес-диалога "Россия - Бразилия". По его словам, проблемы, связанные с платежами, страхованием и фрахтом, приводят к неопределенности и "немного задерживают принятие решений". Все это, по словам Гимараеса Рекиао, сказывается на цене.

В этой связи дипломат отметил, что "Россия является основным продавцом удобрений для сельского хозяйства Бразилии", а республика - продавцом продовольствия для всего мира. "Поэтому для мира, нуждающегося в более дешевом продовольствии, поддерживать, расширять и укреплять поток российских удобрений в Бразилию должно быть глобальным приоритетом", - указал атташе.

Он также подчеркнул, что в прошлом году между двумя странами был зафиксирован самый высокий показатель товарооборота за последние годы. "Нам впервые удалось приблизиться к целевому рубежу в $10 млрд для двусторонней торговли. Так что трудности у нас действительно есть, но, очевидно, ситуация требует чрезвычайных мер", - сказал он.

В рамках Петербургского международного экономического форума прошел бизнес-диалог "Россия - Бразилия", участники которого, дипломаты и бизнесмены, обсудили вопросы сотрудничества в различных областях, включая сельское хозяйство, фармацевтику, энергетику и банковское дело.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.