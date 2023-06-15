Штрафы для ПВЗ маркетплейсов будут выдаваться только с доказательствами

Помимо этого, маркетплейсы должны будут предупреждать пункты выдачи заказов об изменениях в офертах, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Штрафы для пунктов выдачи заказов (ПВЗ) российских маркетплейсов не будут выдаваться без доказательной базы, в качестве доказательства нарушений в работе может использоваться видеосъемка. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

Договоренность была заключена в рамках разработки стандартов работы маркетплейсов и пунктов выдачи заказов.

"Есть вещи, о которых мы уже совершенно четко договорились. Штрафы не будут иметь обратной силы, и всегда под любой штраф, который будет накладываться на компанию, будет формироваться доказательная база. Все это будет фиксироваться, скорее всего, на видео <...>, которое будет однозначно указывать на то, что штраф применен корректно", - сообщил Соколов.

Также будет размещена подробная информация о формировании вознаграждений в пунктах выдачи заказов, и о том, как формируются рейтинги пункта выдачи заказов, при их наличии, добавил Соколов.

Помимо этого пунктам выдачи заказов будут доступны все версии оферты, а маркетплейсы будут обязаны заблаговременно предупреждать об изменениях в офертах, отметил Соколов.

"Эти сроки будут разными, в каждом случае разные в зависимости от ситуации. Если это плановое закрытие ПВЗ, это будет длительный срок, чтобы пункт выдачи смог понять, что ему дальше делать со своими сотрудниками, их как-то пристроить, трудоустроить. Будет у нас варьироваться шкала заблаговременных уведомлений", - пояснил Соколов.

О Wildberries

Правила взаимодействия маркетплейсов и ПВЗ разрабатываются по аналогии со "Стандартами взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров", в которых учтены все спорные моменты и возможности их избежать, поясняли ранее в пресс-службе АКИТ. Например, в них прописаны условия и сроки изменения оферты, обязанность оставлять абсолютно открытым состав услуг, входящих в итоговую комиссию, а также обязанность размещать детализацию по штрафам.

Ранее крупный конфликт возник между владельцами пунктов выдачи заказов онлайн-ретейлера Wildberries и самой компанией на фоне штрафов, с которыми не согласились владельцы ПВЗ. Позже заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Алексей Ситников сообщил, что подготовлены стандарты взаимоотношений между цифровыми платформами и пунктами выдачи заказов, где четко прописываются действия обеих сторон.

Об АКИТ

Ассоциация компаний интернет-торговли объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 70% объема рынка интернет-торговли в России. В АКИТ входит около 80 компаний: Ozon.ru, Wildberries, "Ситилинк", "М.Видео", Avito.ru, Lamoda, "Утконос Онлайн", "Перекресток Впрок","Яндекс Маркет", "СберМегаМаркет","Детский мир", "Связной", DNS и др.