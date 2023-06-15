В России хотят законодательно определить отношения между маркетплейсами и продавцами

Некоторым интернет-магазинам планируют запретить собственные продажи товаров, сообщает газета "Известия"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Минпромторг предлагает урегулировать отношения между продавцами и маркетплейсами, дав последним определение на законодательном уровне. Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на министерство.

В Минпромторге утверждают, что важно дать определений онлайн-ретейлу, так как онайлн отрасль должна отвечать перед потребителем по закону о торговле, как это делают продовольственные офлайн-магазины. В ведомстве также добавили, что крупным онлайн-площадкам с оборотом в 200 млрд рублей следует запретить собственные продажи товаров.

"Маркетплейсы торгуют как продавцы, причем часто товарами под своей собственной маркой. Возникает противоречие: если ту же продукцию реализуют его партнеры, независимые продавцы, то как они могут конкурировать с самим агрегатором? Ведь весь маркетинг, продвижение находятся в руках маркетплейсов, а не предпринимателя", - заявили в министерстве "Известиям".

В ведомстве добавили, что также следует рассмотреть запрет на изменение правил со стороны онлайн-площадок в отношении своих партнеров.

Президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов заявил изданию, что меры по запрету собственных продаж для площадок противоречат свободе предпринимательства. "Также отрасль против запрета на оперативные изменения в договорах: рыночные условия стремительно меняются, требуя гибкого реагирования", - добавил он.

По его словам, в РФ уже существует нормативная база, которая регулирует отрасль. Определение агрегатора закреплено в законе "О защите прав потребителей".