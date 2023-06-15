Bloomberg: Россия предупредила о проблемах в случае ее включения в штрафные списки FATF

Как следует из данных агентства, Москва направила Анкаре и Абу-Даби документы, в которых оценила возможные потери этих государств в торговле и инвестициях почти в 1% ВВП

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Россия предупредила несколько стран-партнеров, включая Саудовскую Аравию, Мексику, Малайзию, Турцию и ОАЭ, что ее возможное включение в штрафные списки FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) негативно скажется на торговых связях между ней и этими государствами. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, российская сторона в письменной форме предостерегла партнеров от поддержки этой ограничительной меры на встрече стран - участниц FATF 19-23 июня. В частности, в документах, направленных Турции и ОАЭ, Москва оценила потенциальные потери в торговле и инвестициях этих государств почти в 1% ВВП каждой из них.

Представители России также указали на то, что ее попадание в черный или серый список FATF усложнит дальнейшее ведение бизнеса с ней и поставит под угрозу сотрудничество в оборонных и энергетических проектах, отмечает агентство.

9 июня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ не видит объективных оснований для включения Российской Федерации в штрафные списки FATF.

В прошлом месяце агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники о риске включения России в так называемые черный или серый штрафные списки FATF, что грозит тяжелыми последствиями для финансовой системы страны и осложнит операции по внешней торговле.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляет оценки соответствия национальных систем этим стандартам. Она была основана 1989 году, штаб-квартира находится в Париже. В черный и серый списки FATF попадают юрисдикции со стратегическими недостатками в национальной системе борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. РФ неоднократно подтверждала полное и добросовестное исполнение всех своих обязательств как государства - члена FATF.