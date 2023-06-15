Сенатор просит Минпромторг изменить балльную систему локализации БПЛА в промышленности

Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин предлагает установить несколько обязательных критериев включения беспилотников в реестр произведенной в РФ продукции

МОСКВА, 15 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин направил обращение в Минпромторг РФ с предложением скорректировать подготовленный министерством проект изменений в постановление правительства по балльной системе локализации в промышленности и установить несколько обязательных критериев включения беспилотников в реестр произведенной в России промышленной продукции.

"Для создания Национального центра управления беспилотными системами считаю необходимым внести следующие изменения в проект постановления: с 1 января 2025 года сделать обязательным условием отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, наличие в составе БПЛА следующих полностью отечественных компонентов: бортовой системы управления полетом, программного обеспечения для управления и контроля полетом, оборудования радиолинии связи управления и контроля, бортовой системы идентификации и автоматического уклонения от столкновений, вне зависимости от достижения суммарного количества баллов за счет иных комплектующих, произведенных на территории Российской Федерации", - говорится в обращении сенатора, направленном на имя заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Шпака. Документ имеется в распоряжении ТАСС)

В беседе с корреспондентом ТАСС Шейкин пояснил, что действующая редакция постановления позволяет производителям БПЛА с 1 января 2025 года набрать необходимое количество баллов и попасть в реестр даже в случае, если они не будут использовать российские системы управления, а также контроля полета в своих продуктах. "Такая ситуация недопустима, поскольку наличие отечественных программных систем является основой технологического суверенитета и обеспечения кибербезопасности беспилотника. Также без выполнения этого условия будет невозможно реализовать поручение президента по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство. Поэтому считаю, что требование установки российского ПО должно являться обязательным вне зависимости от количества баллов", - сказал парламентарий, возглавляющий секцию Совета по цифровизации, посвященную технологическому суверенитету и информационной безопасности РФ.

Накануне на федеральном портале нормативных правовых актов был опубликован для обсуждения подготовленный Минпромторгом проект поправок в постановление правительства, который предлагает распространить балльную систему локализации в промышленности на производство беспилотников. В нее попадут беспилотные авиасистемы вертолетного типа и беспилотники весом от 0,25 до 500 кг. Как следует из документа, баллы можно будет получить за установку, например, российской трансмиссии, топливной и других систем.

Как ранее сообщал ТАСС заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак, балльная система будет распространена на беспилотники в 2023-2024 году.