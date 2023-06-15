В России весной зафиксировали двукратный рост покупок игровых товаров и электроники

Для исследования ЮMoney были учтены платежи более чем в 180 тыс. интернет-магазинах, принимающих оплату через ЮKassa

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Спрос на бытовую технику и электронику этой весной (март - май) в России повысился - количество покупок выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, подсчитали аналитики электронного кошелька ЮMoney. В исследовании, которое имеется в распоряжении ТАСС, также отмечается аналогичный рост покупок онлайн-игр и игровых товаров.

"В два раза выросло количество покупок электроники и бытовой техники. На столько же увеличились обороты интернет-магазинов. Этой весной [также] заметно выросло количество онлайн-покупок игр и игровых товаров - в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой же рост показали и обороты платежей", - отметили аналитики.

Для исследования были учтены платежи более чем в 180 тыс. интернет-магазинах, принимающих оплату через ЮKassa - сервис для приема онлайн- и офлайн-платежей (принадлежит ЮMoney).

Тем не менее, средний чек на эти товары за год почти не изменился - для электроники и бытовой техники он составил порядка 14,7 тыс. рублей, а для игр и игровых товаров - 538 рублей.

В ЮMoney отмечают рост спроса и на другие товары и услуги - так, число покупок квестов выросло на 20% (средний чек увеличился на 9%), товаров для рыбалки - в 2,3 раза (средний чек +15%). Покупок БАДов и спортивного питания весной стало в три раза больше, а обороты платежей увеличились в 3,5 раза. Средний чек вырос на 18%.

"Этой весной россияне тратили больше денег на досуг вне дома", - добавили в ЮMoney. Там обосновали это данными, согласно которым число покупок билетов в кино, театры и музеи возросло в 3,5 раза, а расходы на это - на 71%. При этом покупок билетов на концерты стало на 9% меньше.