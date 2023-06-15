Контейнерооборот Владивостокского порта ожидается на уровне 840 тыс. TEU

По словам коммерческого директора ВМТП Елены Казариной, к 2025 году планируется достичь мощности перевалки в 1 млн TEU

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Контейнерооборот Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в группу Fesco) по итогам текущего года ожидается на уровне 840 тыс. TEU, сообщила журналистам коммерческий директор ВМТП Елена Казарина в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Наша цель в этом году это 840 тыс. TEU. Мы этого достигаем за счет замены оборудования, расширения складских площадей, IT-технологий и, конечно, работы с РЖД, это немаловажный фактор. По входу вагонов, контейнерных платформ и по выходу мы таким образом достигаем очень быстрой оборачиваемости. Соответственно, на текущий момент мы можем принять еще объемы", - сказала она.

К 2025 году ВМТП планирует достичь мощности перевалки в 1 млн TEU. На текущий момент порт продолжает увеличивать складские помещения и планирует увеличить их в ближайшее время на 20%. Дополнительно идет работа над увеличением парка оборудования: ВМТП планирует закупить около 170 единиц техники.

"Кроме того, мы планируем строить 17-й причал, это проект Восточного транспортно-логистического узла, который станет базой для развития перевозок Северного морского пути. У нас обширные планы и мы будем их дальше развивать", - сказала Казарина.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.