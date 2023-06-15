Япония в мае 2023 года нарастила импорт зерновых из РФ на 2 098%

Импорт овощей из России снизился на 82%

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Япония в мае 2023 года нарастила импорт зерновых из России на 2 098,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг японским Минфином данные.

Согласно этим цифрам, в прошлом месяце Япония также снизила импорт овощей из России на 82%, а импорт рыбы и морепродуктов увеличила на 14,6%. В прошлом месяце Японией был также снижен импорт из РФ угля (на 76,3%), медицинских товаров (на 99,7%), стали (на 42,5%) и цветных металлов (на 85,5%).

При этом импорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ вырос на 9,1%. Как следует из подсчетов ТАСС на основе статистики, доля российского СПГ во всем импорте Японией этого вида топлива увеличилась до 13,22% против среднемесячного показателя в примерно 9%.

Как следует из данных Минфина, Япония вновь не закупала российскую нефть, в отношении которой совместно со странами G7 введен потолок цен, за исключением поставок с "Сахалина-2", увязанных с поставками СПГ с этого проекта.

Доля РФ в импорте СПГ увеличилась на фоне сокращения общего объема импорта этого вида топлива. В то время как закупки сжиженного газа у РФ увеличились, импорт Японии из всех стран мира в мае сократился на 19,9%.

Токио является крупнейшим в мире импортером СПГ и получает в среднем порядка 9% всего импорта этого вида топлива из России. Этот объем обеспечивает порядка 3% генерации электроэнергии в Японии, третьей экономике мира. В Токио неоднократно подчеркивали важность проектов "Сахалин-2" и "Сахалин-1" для энергетической безопасности страны, а японские компании сохранили участие в них и после решения РФ о переводе их в российскую юрисдикцию. В этих условиях Япония согласовала с партнерами по G7, вводящими санкции против Москвы, исключение из-под действия потолка цен на нефть с проекта "Сахалин-2", основным продуктом которого является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами.

В то же время экспорт легковых автомобилей в Россию был увеличен на 104%, автобусов и грузовиков - на 35,8%. Экспорт мотоциклов снизился на 22,2%. Япония в мае также увеличила экспорт в Россию пластика на 978,7%, резины - на 990,2%. Экспорт японских медицинских товаров снизился на 51,9%, генераторов - на 26,9%, компьютеров - на 94,4%. В то же время Япония в прошлом месяце на 110,8% нарастила экспорт в Россию аудиоаппаратуры.

Экспорт цветных металлов в РФ был сокращен на 77,7%.