Нововведение возможно реализовать при условии отсутствия в пунктах выдачи товаров рекламы других онлайн-магазинов, отметил президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня./ТАСС/. Пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов могут начать выдавать заказы других логистических служб без их рекламы, такая возможность обсуждается в рамках разработки стандартов взаимодействия российских маркетплейсов и ПВЗ. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах ПМЭФ президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

"Возможность выдачи заказов других логистических служб на пунктах выдачи заказов. Мы, в принципе, пока это не внесли в документ, но, в принципе, все согласны выдавать товары других логистических служб, считаю, что это абсолютно нормально. Единственное, без рекламы. Условно, в ПВЗ можно будет забрать, например, товары от другого логиста, но рекламы этого логиста там не будет. Ни брендинга, ничего. Пока договорились об этом", - сообщил Соколов.

Также ведутся обсуждения о принятии подходов, при которых маркетплейсы будут внимательно следить за расположением собственных и партнерских ПВЗ, чтобы не создавать конкуренцию.

"Это же коснется постаматов. Это мы сейчас обсуждаем", - подчеркнул Соколов.

Правила взаимодействия маркетплейсов и ПВЗ разрабатываются по аналогии со "Стандартами взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров", в которых учтены все спорные моменты и возможности их избежать, поясняли ранее в пресс-службе АКИТ. Например, в них прописаны условия и сроки изменения оферты, обязанность оставлять абсолютно открытым состав услуг, входящих в итоговую комиссию, а также обязанность размещать детализацию по штрафам.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.