В Якутии выдадут субсидии из местного бюджета на мелиорацию сельскохозяйственных земель

На эти цели предусмотрено 100 млн рублей

ЯКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Якутии будет выдавать субсидии с 2023 года из регионального бюджета на мелиорацию сельскохозяйственных земель, принят соответствующий приказ о поддержке сельхозтоваропроизводителей. Об этом сообщил в четверг ТАСС главный специалист департамента растениеводства, мелиорации, материально-технического обеспечения Минсельхоза Якутии Дьулустаан Харлампьев.

"В настоящее время большинство земель сельскохозяйственного назначения не обрабатывается, и постепенно заброшенные поля зарастают сорными растениями, деревьями и кустарниками. Решение таких проблем - проведение мелиоративных мероприятий. С этого года Минсельхозом Якутии предусмотрено предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на проведение гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий", - сообщил Харлампьев. Он уточнил, что прием заявок на получение субсидий начался на этой неделе и завершится 24 июня.

Субсидия направлена на финансовое обеспечение, а также на возмещение части затрат, понесенных на проведение работ. Ставка субсидии составляет 80% от объема затрат на реализацию проектов мелиорации. "Средняя стоимость затрат в расчете на 1 га по состоянию на 1 июня текущего года составляет на гидромелиоративные мероприятия (строительство оросительных систем) 500 тыс. рублей, а культуртехнических работ - 25 тыс. рублей", - уточнил представитель министерства.

Субсидии будут предоставлять на ремонт и очистку осушительных систем, приобретение насосных станций, дождевальных и поливальных машин, оборудований, труб, комплектующие товары, транспортные расходы, а также на проведение работ по расчистке земель, рыхлению, пескованию, глинованию, на плантаж и первичную обработку почвы. Для участия в конкурсе по отбору получателей субсидии нужно предоставить проектно-сметную документацию.

Выделение субсидий позволит сельхозтоваропроизводителям расширить сельскохозяйственные угодья. "Ранее такая поддержка предусматривалась лишь в рамках федеральных мер и только на возмещение фактически понесенных расходов. С этого года же возможность на участие в конкурсе на получение денежных средств появится и у хозяйств, которые имеют в собственности или в пользовании оформленный земельный участок, на котором реализуются проекты мелиорации", - добавил Харлампьев. В этом году на эти цели из регионального бюджета предусмотрено 100 млн рублей.