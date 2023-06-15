В Приамурье хотят построить транспортно-логистический центр для приема грузов по ж/д путям

Объем инвестиций в проект составит более 500 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июня. /ТАСС/. Новый транспортно-логистический центр (ТЛЦ) для приема грузов по Транссибирской, Байкало-Амурской магистралям и автомобильному российско-китайскому мосту построят в Благовещенске. Об этом сообщили ТАСС в Агентстве Амурской области по привлечению инвестиций.

"Новый транспортно-логистический центр построят в Благовещенске. Его откроет компания "Карго Линг" на окраине города Благовещенск. Накануне складской комплекс получил статус приоритетного инвестиционного проекта Амурской области по итогам заседания инвестиционного комитета под председательством главы региона Василия Орлова", - говорится в сообщении. В агентстве сообщили ТАСС, что новый центр позволит принимать грузы, идущие по Транссибу, БАМу и международному российско-китайскому автомобильному мосту.

Первую очередь ТЛЦ начнут строить уже осенью, в полную силу он заработает к 2029 году. В проект компания вложит более 500 млн рублей инвестиций. В центре создадут 140 рабочих мест для амурчан. Доставка будет работать круглосуточно и обрабатывать перевозки из других регионов России, КНР и стран СНГ. Ежегодно центр сможет обрабатывать до 8 тыс. вагонов и хранить 5,2 тыс. тонн грузов. На данный момент у компании уже есть аккредитованная тяжелогрузная техника для международной транспортировки, благодаря которой можно доставлять из КНР более 50 контейнеров в сутки и уже в центре переформатировать их для отправки грузов по всей России.

"Мы активно развиваем в регионе транспортную и логистическую инфраструктуру, учитывая разворот экономики страны на Восток. Благовещенск играет в этом значимую роль. Транспортная система города уже сейчас не справляется с нарастающим грузопотоком. Железнодорожная станция зажата внутри города, это осложняет доступ к ней грузов. Новый инвестиционный проект позволит увести транспортные потоки из центра города на окраину. Таким образом мы уменьшим нагрузку на автомобильные дороги и увеличим обработку грузов, которые идут от международного моста и Транссиба", - приводятся слова губернатора Приамурья Василия Орлова.

В будущем инвестор планирует построить дополнительный железнодорожный тупик, специализированные склады, временный бетонный завод, собственную котельную и подстанцию.

25 мая в Приамурье в 30 км от Благовещенска открыли комплекс таможенно-логистического терминала "Каникурган", расположенного вблизи автомобильного моста Благовещенск - Хэйхэ. Его расположение позволит сократить протяженность маршрута по России на 1,5 тыс. км относительно ближайших точек формирования поездов во Владивостоке и Уссурийске в западном направлении без существенного увеличения пробега по Китаю. Пропускная способность комплекса составит более 400 машин в сутки. Планируется, что грузопоток через мостовой переход к 2031 году составит порядка 719 тыс. тонн импорта и 660 тыс. тонн экспорта.