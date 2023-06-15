Глава Приморья предложил открыть в КНР совместный с Белоруссией завод сухого молока

Олег Кожемяко заявил о готовности к инвестициям в этот проект

ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Приморья Олег Кожемяко в ходе встречи в Китае с первым секретарем комитета КПК провинции Хэйлунцзян Сюй Цинь предложил создать российско-белорусско-китайский завод по выпуску сухого молока из Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба правительства края.

"Мы знаем о большой дружбе трех государств - России, Китая и Беларуси. Я уверен, что создание такого предприятия на территории провинции Хэйлунцзян было бы одобрено нашими руководителями и нашло поддержку в сопровождении этого проекта. Мы готовы к инвестициям, Беларусь готова к поставкам сырья и технологий. И этот проект мог бы состояться уже в течение полутора лет", - сказал Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

Также глава региона отметил, что белорусская сторона, как и Китай, заинтересована в поставках товаров из КНР и обратно через пункты пропуска в Приморье. "Этот транзитный коридор мог бы быть использован нашими портами, через которые можно переваливать грузы. Также могут быть задействованы автомобильные пункты пропуска", - отметил Кожемяко.

Помимо этого, Кожемяко отметил, что в 2024 году на полную мощность должны заработать модернизированные пограничные пункты пропуска, что позволит увеличить объемы перевозимого груза в десятки раз. "И здесь мы бы хотели поговорить об увеличении времени досмотра и работы пунктов пропуска до круглосуточного, что дало бы возможность увеличить до 30% объемы перевозимых грузов и пассажиров через погранпереходы "Полтавка", "Пограничный", " Турий рог", - обозначил Кожемяко. Кроме того, по словам главы края, регион готов представить предложения по совместной работе над строительством моста Полтавка - Дунин на условиях концессии, который бы также помог увеличить грузооборот. Кроме того, Кожемяко поднял вопрос возобновления движения пассажирского поезда между Приморьем и провинцией Хэйлунцзян, востребованного ранее у путешественников обеих территорий.

"Руководитель Приморья подчеркнул, что расширение контактов на высшем уровне дает свои плоды. Так, товарооборот региона с провинцией Хэйлунцзян вырос на 40%, а в целом с Китаем достиг $7,5 млрд с перспективой роста к 2024 году до $10 млрд. При этом Кожемяко заметил, что значительная доля внешнеторгового оборота Приморья состоит из экономических отношений именно с провинцией Хэйлунцзян - 60%, а расчеты ведутся в национальных валютах, что способствует укреплению наших связей", - сообщила пресс-служба.

Приморская делегация во главе с Кожемяко прибыла в Китай для участия в Харбинской торгово-экономической ярмарке, которая пройдет с 15 по 19 июня.