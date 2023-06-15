Торговый дефицит Японии в мае сократился на 42%

Главная строка экспорта Японии - транспортные средства. На них приходится 21,4% всего экспорта

ТОКИО, 15 июня. /ТАСС/. Япония 22-й месяц подряд фиксирует дефицит торговли, который в мае составил 1,37 трлн иен (около $9,8 млрд). Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг статистические данные японского Минфина.

Вместе с тем торговый дефицит значительно сократился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Этот показатель опустился сразу на 42% благодаря снижению мировых цен на нефть, что частично компенсировало медленные темпы роста экспорта, который увеличился в мае лишь на 0,6%, до 7,29 трлн иен (около $51,8 млрд).

Согласно данным Минфина, импорт нефти в мае в стоимостном выражении сократился на 21,7% при сокращении объемов импорта на 9,3%, а сжиженного природного газа - на 31,6% при сокращении объемов на 19,9%. В результате общая стоимость импорта энергоресурсов, на которые приходится 22,2% всего импорта, сократилась на 27,2%.

Экспорт поддерживается в первую очередь благодаря поставкам за рубеж транспортных средств. Так, эта категория, на которую приходится 21,4% всего экспорта, показала рост в стоимостном выражении на 38,9%.