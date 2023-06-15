В томском промышленном кластере планируют производить диоксид кремния и жидкое стекло

По словам губернатора региона Владимира Мазура, производства планируют запустить в 2026 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Диоксид кремния и жидкое стекло планируется производить с 2026 года на территории промышленного кластера "Цветные и редкоземельные металлы" в Томской области. Также новые проекты представляет ГОК "Ильменит" и "Сибирский титан", сообщил ТАСС в среду губернатор региона Владимир Мазур в кулуарах ПМЭФ-2023.

"Мы подготовили проект дорожной карты по формированию нового промышленного кластера "Цветные и редкоземельные металлы". Определили потенциальных участников кластера. С ними обсуждаем проекты по созданию производств диоксида кремния, жидкого стекла, в том числе в рамках частного промышленного парка. Эти производства планируем запустить в 2026 году", - сказал Мазур.

Кластер будет создан на базе ГОК "Ильменит". По словам Мазура, компания ввела в эксплуатацию первую очередь проекта мощностью 575 тыс. тонн рудных песков в год. В настоящее время идет подготовка к реализации второй очереди, благодаря чему планируется увеличить мощности до 6,9 млн тонн рудных песков в год. Второй участник кластера, ООО "Сибирский титан", реализует проект по производству пигментного диоксида титана для окраса бумаги и строительных материалов в белый цвет. Запуск производства запланирован в 2024 году.

Также томские власти ищут инвесторов, которые будут использовать сырье Туганского месторождения. С его ресурсной базой возможно начать производство газобетона, силикатного кирпича, тротуарной плитки, изделий из искусственного камня и стекла.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.