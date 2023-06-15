Томская область будет ежегодно направлять 200 млн рублей подшефному району Запорожья

По словам губернатора Владимира Мазура, средства в первую очередь направят на модернизацию и ремонт объектов жизнеобеспечения, образовательных учреждений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Томская область будет ежегодно направлять на восстановление подшефного Приазовского района Запорожской области 200 млн рублей. Также томский бизнес в 2023 году направит еще 50 млн рублей, сообщил ТАСС в четверг губернатор Томской области Владимир Мазур в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"В этом году Томская область взяла шефство над Приазовским районом Запорожской области. Сейчас вместе с Приазовским районом и правительством Запорожской области формируем трехлетний план действий. Ежегодно на помощь приазовцам в областном бюджете предусматриваем финансирование в 200 млн рублей. Конечно, будем привлекать и средства бизнеса - в этом году из внебюджетных источников направим еще около 50 млн рублей", - сказал Мазур.

Он уточнил, что средства в первую очередь будут направлены на модернизацию и ремонт объектов жизнеобеспечения, образовательных учреждений, обеспечение их учебной и художественной литературой. "Первоочередные задачи сейчас - подготовка к отопительному сезону, ремонт котельных и сетей. Также в этом году откроем МФЦ в Приазовском. Поможем приазовцам как можно скорее вернуться в мирную благополучную жизнь и интегрироваться в культурную и социальную среду России", - добавил Мазур.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.