Эксперты отметили снижение продаж сидра в России за неделю на 37%

В денежном выражении выручка от продаж этого напитка уменьшилась на 20% к предыдущей неделе, сообщили в компании "Эвотор"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Объем продаж сидра в России с 5 по 11 июня 2023 года снизился на 37% в натуральном выражении по сравнению с предыдущей неделей и на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в IT-компании "Эвотор", которая проанализировала данные онлайн-касс.

"Продажи сидра в штуках за 5-11 июня 2023 года снизились на 37% к предыдущей неделе (29 мая - 4 июня 2023 года) и на 32% к аналогичному периоду прошлого года (6-12 июня 2022 года). В денежном выражении выручка от продаж сидра уменьшилась на 20% к предыдущей неделе и на 17% к прошлому году", - говорится в сообщении.

Разница в натуральном и денежном выражении связана с тем, что потребители стали покупать более дорогой сидр, объяснили в компании. Средний чек покупки сидра на прошлой неделе составлял 234 рубля, неделей ранее - 218 рублей, а годом ранее - 206 рублей. "Часто, когда продажи снижаются, есть тренд к увеличению среднего чека: лучше меньше, но лучше. Также остаются покупатели, которые берут напитки, которые знают и которые уже зарекомендовали себя", - отметили в "Эвоторе".