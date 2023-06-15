Зарубежные фармкомпании задумались о расширении клинических исследований в России

Директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков отметил, что компании продолжают начатые исследования своих препаратов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Зарубежные фармацевтические компании, которые проводили клинические исследования своих препаратов в России, продолжают их, а некоторые задумались о расширении спектра испытаний. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Все компании, которые проводили текущие исследования, продолжают их. Некоторые даже думают о расширении спектра клинических исследований. Все компании делают все возможное, чтобы сохранить квалифицированный персонал, который был задействован в сопровождении клинических исследований, проводимых в РФ. Это говорит о многом", - сказал он.

Отделы компаний, которые занимались сопровождением клинических исследований, в основном сохранены. Более того, некоторые производители в нынешних условиях наращивают штат сотрудников, которые отвечают за подготовку и сопровождение испытаний, отметил Шипков. По его словам, "определенные подвижки" есть и в выводе на российский и евразийский рынки зарубежных препаратов в условиях приостановки западными компаниями новых клинических исследований в РФ. Соответствующий документ может быть согласован в течение ближайших двух-трех месяцев.

В соответствии с действующими нормами, для регистрации в России зарубежного препарата необходимо проведение повторных локальных клинических исследований.

Деятельность зарубежных фармкомпаний в России

Шипков добавил, что зарубежные фармацевтические компании не планируют прекращать свою операционную деятельность в России, сокращать персонал или ассортимент препаратов для российского рынка.

"Каких бы то ни было видимых движений в направлении сворачивания, к примеру, сокращения персонала или ассортиментной линейки, мы не видим. Никто не заявлял о планах сворачивания своей операционной деятельности", - сказал он.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что один из крупных европейских производителей инсулинов Novo Nordisk вслед за американскими BMS и Eli Lilly может передать поставки своих препаратов в Россию стороннему дистрибутору.

"Те компании, которые сменили модель продвижения препаратов через дистрибуцию, это обычная практика в международной индустрии. Мы можем назвать много примеров, когда отдельные препараты, допустим, японской компании продвигаются европейской компанией. <…> Поэтому ответственно хочу сказать, что у нас никоим образом не обсуждаются вопросы минимизации операционной деятельности компаний. Более того, мы стараемся делать все возможное, чтобы усилить эту деятельность", - подчеркнул Шипков.

Ассоциация международных фармацевтических производителей создана в 1994 году и представляет на территории РФ интересы ведущих международных фармацевтических компаний. AIPM объединяет более 60 компаний, на долю которых приходится свыше 80% мирового фармацевтического производства и более 60% объема лекарственных средств, поставляемых в Россию.