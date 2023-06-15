Эксперт исключил удорожание лекарств из-за закрытия границы Польши для грузовиков из РФ

Исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков подчеркнул, что компании не ориентированы на один маршрут

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Закрытие границы Польши для грузовиков из России не приведет к удорожанию лекарств в РФ, фармпроизводители не закладывают дополнительные издержки в стоимость препаратов. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

С 1 июня Польша закрыла движение через польско-белорусскую границу зарегистрированных в России и Белоруссии грузовиков, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов.

"Мы никогда не ставили вопрос о компенсации вот этих дополнительных затрат, потому что социальная ответственность намного выше, чем меркантильные интересы", - сказал он.

Шипков отметил, что фармацевтическая отрасль за последние полтора года неоднократно сталкивалась с выстраиванием разных барьеров. "Компании не ориентированы на один маршрут - если здесь трудность, значит идем через какие-то другие страны. И потом, наши компании оперируют на многих рынках. Если они здесь несут дополнительные издержки, то они компенсируют, наверное, как нам кажется, какими-то там возможностями на других рынках", - объяснил он.

Глава ассоциации также подчеркнул, что зарубежные фармкомпании прикладывают все усилия, чтобы сохранять доступность лекарственных препаратов для российских пациентов.