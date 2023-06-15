В Екатеринбурге количество вакансий с переобучением на рабочем месте выросло в 2,5 раза

Согласно исследованию платформы "Авито Работа", средний уровень зарплат для таких вакансий вырос на 7%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Работодатели в Екатеринбурге стали чаще предлагать соискателям обучение или повышение квалификации "под рабочее место". За год число таких вакансий выросло в 2,5 раза, а средний заработок стал выше на 7%, говорится в исследовании вакансий, условия которых подразумевают обучение на рабочем месте, платформы "Авито Работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В Екатеринбурге общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение квалификации на рабочем месте, с мая 2022 года по май 2023 года увеличилось в 2,5 раза. При этом на 7% вырос средний по Екатеринбургу уровень предлагаемых зарплат для таких вакансий. Если весной прошлого года он составлял 46 521 рублей, то сейчас работодатели готовы платить 49 848 рублей", - говорится в исследовании.

На первом месте по увеличению количества таких вакансий - Москва: прирост в четыре раза. Екатеринбург со средним приростом в 2,5 раза - на втором месте, там же Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань, Пермь и Кемерово. Прирост в 1,5 раза произошел в Краснодаре, Новокузнецке и Омске.

В семь раз выросло количество вакансий с возможностью обучения в категории "Высший менеджмент". Большинство вакансий топ-менеджеров предполагает корпоративное обучение и повышение квалификации. На третьем и четвертом местах по стране оказались категории "Домашний персонал" и "Консультирование" - за год вакансий в них стало больше в пять раз и 4,5 раза соответственно. В четыре раза увеличилось количество предложений с обучением на рабочем месте в сфере банкинга: в этой отрасли дополнительно обучать готовы кредитных специалистов, менеджеров по оформлению банковских карт, специалистов по документообороту и других.

"Текущие тенденции на рынке труда, которые мы наблюдаем в том числе и на нашей платформе, расширяют привычные границы найма, создают новые возможности для соискателей получить специальность или повысить квалификацию. Больше всего таких возможностей предоставляют топ-менеджерам, а также специалистам в консалтинге и банковской сфере. Готовность соискателей учиться новому, открывать для себя принципиально новые сферы деятельности - залог успешной карьеры. Эти тектонические процессы на рынке труда далеки от завершения", - отметил директор по развитию "Авито Работы" Дмитрий Пучков.