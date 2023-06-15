Налоговые отчисления в Магаданской области выросли на 53% в сравнении с 2022 годом

По данным пресс-службы губернатора региона, до конца года планируется увеличение доходов областного бюджета по налогу на имущество организаций по вновь введенным мощностям недропользователей

ТАСС, 15 июня. Объем налоговых отчислений в Магаданской области за первую половину 2023 года увеличился на 53% - в 1,5 раза больше, чем за аналогичный прошлый период. Об этом в четверг заявил в интервью ТАСС губернатор региона Сергей Носов на Петербургском международном экономическом форуме.

"Уровень налоговых начислений, по данным Магаданской налоговой службы, плюс 53% к прошлому году, то есть в 1,5 раза увеличилось по сравнению с прошлым годом. Это подтверждает то, что внешняя и внутренняя конъюнктура способствует стабильной ситуации с поступлением доходов в бюджет регионов", - рассказал собеседник агентства.

Носов напомнил, что в 2022 году в регионе имелись серьезные проблемы, связанные с поступлениями в бюджет от золотопромышленников. По его словам, причиной послужило не отсутствие выходов на рынки сбыта, а курс валюты. "Были проблемы, прежде всего, с реализацией золота. <...> Мы видели, что золотопромышленники придерживают реализацию с учетом курса рубля к доллару. Понятно, что для всех экспортников Российской Федерации курс 60 рублей за доллар был очень невыгоден. Мы с пониманием отнеслись к проблемам и заботам, которые были у наших промышленников", - объяснил губернатор и добавил, что сейчас каналы реализации продукции горно-обогатительной отрасли Магаданской области работают стабильно и успешно, стоимость золота увеличивается.

В пресс-службе губернатора ТАСС рассказали, что уже в апреле план областного бюджета по налогам по сравнению с первоначальными показателями был увеличен на 2,6 млрд рублей, в том числе за счет фактического роста среднегодовой прогнозной цены на золото до 5 280 рублей за один грамм. Эти дополнительные доходы направили на выплаты участникам специальной военной операции, обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях, погашение кредиторской задолженности прошлого года. До конца года планируется увеличение доходов областного бюджета по налогу на имущество организаций по вновь введенным мощностям недропользователей, а именно золотоизвлекательной фабрики на месторождении рудного золота Тэутэджак и второй очереди золотоизвлекательной фабрики "Павлик". Дополнительные доходы направят на выполнение дорожных работ в муниципальных округах.

Добыча драгметаллов играет ключевую роль в развитии Колымы и в среднесрочной перспективе останется приоритетной для региона. Территория стабильно занимает первое место по добыче серебра, второе - по добыче золота в России и является лидером золотодобычи в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Предприятия Колымы добывают более 6% мирового объема драгоценного металла. По запасам и прогнозным ресурсам золота и серебра Магаданская область входит в число богатейших субъектов.

Ситуация для золотодобытчиков

Как рассказали ТАСС в пресс-службе губернатора, несмотря на внешнее воздействие недружественных стран на экономическую ситуацию в стране путем введения санкций, золотодобывающие предприятия Магаданской области в прошлом году сохранили высокие показатели по добыче драгоценных металлов и планируют наращивать большие объемы добычи, тем самым выходя на новые рекордные отметки по золотодобыче. Наблюдается положительная динамика изменения финансирования геологоразведочных работ за счет федерального бюджета. Проводятся поисково-оценочные работы не только по уже открытым месторождениям, но и по открытию и разведке новых. Несмотря на увеличение финансирования федерального бюджета, подавляющей частью инвестиций в геологоразведочные работы остаются собственные средства недропользователей.

В мае 2023 года была запущена золотоизвлекательная фабрика на месторождении Тэутэджак (ООО "Рудник Тэутэджак"). На АО ЗРК "Павлик" были завершены строительные работы второй очереди золотоизвлекательной фабрики на месторождении Павлик и начаты пусконаладочные работы на ЗИФ "Павлик-2". За счет ввода в эксплуатацию данных объектов планируется увеличение объемов добычи золота на 3-4 тонны в 2023 году.

​​​О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс, ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.