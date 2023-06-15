В Новосибирской области засуха привела к гибели 13% посевов озимых

На территории трех районов региона продолжает действовать режим ЧС

НОВОСИБИРСК, 15 июня. /ТАСС/. Почвенная засуха привела к гибели 13% озимых культур в Новосибирской области. Режим ЧС продолжает действовать на территории трех районов региона, сообщили ТАСС в Минсельхозе региона.

"Площадь посева озимых культур 46,3 тыс. га, в том числе пшеницы 24,9 тысяч, ржи 16,9 тыс. Озимые культуры - это рискованное земледелие, и в этом году как раз озимые у нас и пропали - 13%, 6,2 тыс. га из 46 погибли, растения не выдержали резкого перехода через температурный режим", - сказал собеседник агентства.

В отделе агрометеорологии Западно-Сибирского УГМС ТАСС сообщили, что снижение урожайности озимых культур может достигнуть 20%. Синоптики отмечают, что суховеи - ветра с высокой температурой и низкой влажностью, вредно влияющие на полевые культуры, наблюдаются уже в 21 из 30 районов области. "Повреждения посевов наблюдаются на большей части территории - это преждевременное засыхание, выгорание трав на пастбищах, на сенокосах фиксируется низкорослость травы", - сказала собеседница агентства, добавив, что информация о повреждении посевов поступила из 8 районов региона.

Ранее министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко сообщал, что экстремальная жара, установившаяся в начале июня в Новосибирской области, и недостаток осадков привели к гибели посевов льна в регионе. Он также говорил, что отсутствие осадков на протяжении мая негативно сказалось на урожае многолетних трав, составляющих существенную часть кормовой базы скота. Губернатор Андрей Травников поставил задачу проработать вопрос заготовки и приобретения кормов.