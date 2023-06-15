Подмосковье планирует заключить восемь соглашений в сфере продовольствия и агропрома

Общий объем инвестиций составит около 40 млрд рублей

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московская область планирует заключить на Петербургском международном экономическом форуме восемь соглашений в сфере сельского хозяйства и продовольствия, суммарный объем инвестиций по этим проектам составит около 40 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил ТАСС зампред правительства региона Георгий Филимонов.

"На ПМЭФ с предприятиями сферы сельского хозяйства и продовольствия региона заключат 8 соглашений на сумму порядка 40 млрд рублей инвестиций. Крупнейшим инвестиционным проектам региона окажут поддержку в получении льготных условий кредитования, выделении субсидий, оформлении всех необходимых документов для реализации проектов", - сказал он.

По его словам, на форуме будет подписано соглашение о взаимодействии при строительстве комплекса по производству кондитерских изделий "Машины сладости". В планах на площадке разместить логистический центр и производство конфет, шоколада, сладкой газировки и мороженого из натурального молока и сливок. Планируется, что предприятие будет производить аналоги известных батончиков на основе нуги, арахиса и карамели.

Соглашение о взаимодействии с регионом также заключат в рамках строительства в городском округе Воскресенск второй очереди тепличного комплекса "Подмосковье". Предполагается, что там будут выращивать овощи закрытого грунта. Площадь второй очереди комплекса превысит 20 га.

"Соглашение о взаимодействии заключат и с двумя крупными проектами в области птицеводства. В регионе крестьянско-фермерское хозяйство "Малкин Р. Ю" строит репродуктор первого порядка. Это позволит производить 13,5 млн яиц в год. Торговый дом Окской птицефабрики возводит птицеводческий комплекс, где планируют получать 450 млн в год инкубационного яйца", - добавил зампред.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.