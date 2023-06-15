ВТБ планирует до конца года запустить переводы в Индию и Турцию

Заместитель президента - председателя правления банка Анатолий Печатников отметил, что сегодня розничные клиенты могут перевести деньги за рубеж в 11 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ до конца 2023 года планирует запустить денежные переводы в Индию и Турцию, сообщил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"Число трансграничных переводов растет кратно и будет увеличиваться. Мы продолжаем готовить инфраструктурное решение, которое упростит финансовое сообщение между странами. Ключевыми направлениями в перспективе этого года станут Индия и Турция, с которыми у нашей страны налажены партнерские отношения, и куда сейчас направляется туристический поток", - сказал Печатников.

Сегодня розничные клиенты могут перевести деньги за рубеж в 11 стран, напомнил банкир. "К концу года банк планирует увеличить число доступных направлений в 2,5 раза, в том числе за счет переводов в Индию и Турцию. Сценарий трансграничных транзакций в индийских рупиях и турецких лирах будет идентичен текущим операциям по реквизитам в национальных валютах", - пояснил он.

По словам топ-менеджера, за пять месяцев этого года розничные клиенты ВТБ сделали более 66 тыс. переводов за рубеж, это в 2,5 раза превышает результат за январь - май прошлого года. В целом по итогам 2023 года банк прогнозирует трехкратный рост числа таких операций.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.