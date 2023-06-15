Глава Магаданской области заявил о росте строительства в регионе на 39%

Регион продолжает расти и благодаря промышленному строительству и строительству социальной инфраструктуры, добавил Сергей Носов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Объем строительства на территории Магаданской области за первую половину 2023 года увеличился на 39% по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Об этом в четверг заявил в интервью ТАСС губернатор региона Сергей Носов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В этом году мы по сравнению с прошлым аналогичным периодом выросли на 39% [по объему строительства]. <...> Это тоже, кстати, очень важная отрасль народного хозяйства и экономики. Мы продолжаем расти и благодаря промышленному строительству и строительству социальной инфраструктуры, которая активно ведется сегодня Магаданской областью", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, в 2022 году на весь объем выполненных строительно-монтажных работ потребовалось более 25,3 млрд рублей. На объектах капитального строительства, возводимых за счет бюджетных средств, освоено более 7 млрд рублей. Ввод жилья в 2022 году составил 11 522 кв. м, что превышает показатель 2018 года в 2,65 раза. По темпам прироста ввода жилья в сравнении с базовым 2018 годом Магаданская область занимает одно из первых мест в Российской Федерации.

В этом году начаты работы по проектированию и строительству десятков важных социальных объектов и жилых домов, ввод которых будет осуществлен в 2024 году и в последующие годы. В 2023 году планируется ввести жилья не меньше, чем в 2022 году. Летом будет введен девятиэтажный жилой дом по Колымскому шоссе в городе Магадане, в конце года - два многоквартирных дома в поселке Сокол. Кроме того, будет закончена работа по возведению индивидуальных жилых домов.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс, ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.