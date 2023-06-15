"Ведомости": более трети трафика в рунете в 2022 году генерировали боты

Этот показатель на 5% больше, чем в 2021 году, пишет газета со ссылкой на менеджера продукта Qrator.AntiBot в Qrator Labs Георгия Тарасова

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС. Автоматизированные программы, способные выполнять задачи в сети, в 2022 году сгенерировали 40,5% трафика в рунете, что на 5% больше, чем в 2021-м. Об этом в четверг сообщили "Ведомости" со ссылкой на менеджера продукта Qrator.AntiBot в Qrator Labs Георгия Тарасова.

Доля сгенерированного людьми интернет-трафика, по данным Qrator Labs, соответственно сократилась за год до 59,5%. Общий объем фиксированного трафика в рунете в 2022 году вырос на 16% - с 78 до 91 эксабайта. Мобильный трафик в 2022 году вырос на 18% - с 29,6 до 35 эксабайт, отмечают "Ведомости", ссылаясь на данные агентства TelecomDaily.

На "хороших" ботов, к которым относятся поисковые роботы, принимающие участие в сканировании и индексации веб-ресурсов, а также боты для проверки ресурсов на наличие уязвимостей, пришлось около 17,5% общего трафика, подчеркнул Тарасов "Ведомостям", отметив, что доля "плохих" (вредоносных) ботов в 2022 году увеличилась с 19 до 23%.

Владелец продукта Servicepipe DosGate Даниил Бобрышев сообщил изданию, что за первое полугодие 2023 года количество вредоносных ботов продолжило увеличиваться, показав рост на 5-6% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По его словам, рост количества ботов напрямую связан с развитием технологий и все большей автоматизацией процессов в интернете. Специалист компании F.A.С.С.T. по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков сообщил "Ведомостям", что на ситуацию также повлияли упрощение процесса разработки ботов и масштабирование мошеннических схем.